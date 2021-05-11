ASUS Zenfone 8 будет стоить 700 евро

Сетевые источники раскрыли цены на флагманский смартфон ASUS Zenfone 12, который будет представлен уже завтра. Итак, базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 700 евро, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 750 евро, а за топовый вариант с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти попросят 800 евро.

По предварительным данным, смартфон получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовый экран AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, фронтальную камеру разрешением 12 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686) и 12 Мп (сверхширик), а также без оптической стабилизации, стереодинамики, батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт.
Комментарии и отзывы ASUS Zenfone 8
Новости:
Смартфон Xiaomi Mi 10S подешевел до $465

Китайский магазин Jingdong Mall снизил цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной версие...
Выбираем подставку под смартфон

Аксессуары в последнее время стали достаточно доступными и востребованными, так что сегодня мы разберём, ...
OnePlus Nord получает обновление OxygenOS Open Beta 5

Компания OnePlus представила обновление OxygenOS Open Beta 5 для смартфона OnePlus Nord. ...
Samsung Galaxy Z Flip3 показали на новых рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о новом складном смартфоне Samsung Gala...
Vivo Y20s G официально представлен

Официально представлен достаточно доступный смартфон Vivo Y20s G, который обладает весьма приличным набор...
Выбираем подставки для ноутбуков...
Выбираем подставки для ноутбуковВ последнее время ...
Oppo Find X3 засветился в базе TENAA...
Oppo Find X3 засветился в базе TENAAКитайский регулятор TENAA опубликовал фотографии смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представл...
Xiaomi Mi Watch Lite получили апдейт с н...
Xiaomi Mi Watch Lite получили апдейт с нXiaomi выпустила умные часы Mi Watch Lite для глобальных рынков несколько месяцев назад. Теперь устройств...
Xiaomi Mi 11 Ultra приехал в Европу...
Xiaomi Mi 11 Ultra приехал в ЕвропуXiaomi наконец-то выпускает европейскую версию Mi 11 Ultra после того, как в марте смартфон был представл...
Первое обновление системы для OnePlus 9R...
Первое обновление системы для OnePlus 9ROnePlus 9R - самый доступный смартфон серии OnePlus 9. Смартфон доступен только в Индии и Китае. Теперь ж...
realme narzo 30 4G получил сертификат пе...
realme narzo 30 4G получил сертификат пеВ конце февраля китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустил Realme Narzo 30 Pro 5G и Real...
Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GP...
Умные часы BOAT Xplorer со встроенным GPКомпания BoAt выпустила новые умные часы Xplorer. ...
Xiaomi выпустит умную подушку...
Xiaomi выпустит умную подушкуРаньше боли в спине были проблемой для пожилых людей, но в последнее время, когда стали широко использова...
Bitspower разработала водоблок для видео...
Bitspower разработала водоблок для видеоBitspower расширяет ассортимент водоблоков, представив модель: BP-VG3070FE. Новый водоблок разработан спе...
OPPO представила график развертывания Co...
OPPO представила график развертывания CoOPPO один из производителей, который ускорил развертывание Android 11 для своих устройств. Компания подел...
Запуск игры MechWarrior 5 Mercenaries на...
Запуск игры MechWarrior 5 Mercenaries наMechWarrior 5 Mercenaries дебютировал в конце 2019 года, как эксклюзивная игра в Epic Games Store для ПК....
Разобранный Redmi Note 10 Pro показали н...
Разобранный Redmi Note 10 Pro показали нКомпания Redmi опубликовала видео с демонстрацией внутренностей новенького смартфона Redmi Note 10 Pro, к...
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсоромОбзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor