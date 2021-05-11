ASUS Zenfone 8 будет стоить 700 евро

Сетевые источники раскрыли цены на флагманский смартфон ASUS Zenfone 12, который будет представлен уже завтра. Итак, базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 700 евро, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 750 евро, а за топовый вариант с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти попросят 800 евро.

По предварительным данным, смартфон получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовый экран AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, фронтальную камеру разрешением 12 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686) и 12 Мп (сверхширик), а также без оптической стабилизации, стереодинамики, батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт.