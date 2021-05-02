ASUS Zenfone 8 mini показали на рендерах

Один из производителей аксессуаров опубликовал рендеры компактного флагмана ASUS Zenfone 8 mini, официальный дебют которого состоится 12 мая. По предварительным данным, аппарат получит врезанную в экран фронтальную камеру, подэкранный дактилоскопический сенсор, топовую платформу Snapdragon 888, 5,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и высокой кадровой частотой, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт и 3,5-мм разъем для наушников, которого не было в предыдущем поколении. Ориентировочная цена Zenfone 8 mini пока не раскрывается.