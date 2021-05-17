ASUS Zenfone 8 получил первое обновление

Компания ASUS начала распространение первого обновления для новенького флагмана ZenFone 8, которое имеет номер WW 30.11.51.41. Апдейт улучшает работу камеры, повышает стабильность системы, улучшает производительность, добавляет возможность активировать тёмный режим в приложениях, в которой эта функция отсутствует, а также несет в себе апрельскую заплатку безопасности Android.

Напомним, что главными особенностями смартфона стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовый экран Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, 112% охватом цветовой палитры и пиковой яркостью 1100 кд/м2, оперативная память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, два динамика с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45 и защита в соответствии со степенью IP68.