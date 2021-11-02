ASUS Zenfone 8 запускается 4 ноября в Бразилии

ASUS представила серию Zenfone 8, состоящую из двух отличительных устройств, получивших название Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip . Изначально серия была доступна на европейских рынках, но вскоре она была выпущена в США. Теперь компактный флагман ASUS Zenfone 8 появится в Бразилии.

По данным ASUS, Zenfone 8 будет запущен 4 ноября в 12:30 по местному времени в Бразилии. Тайваньский гигант, расширяет возможности компактного Zenfone 8, выводя его на другие рынки. Кроме того, местные публикации предполагают, что Zenfone 8 Flip также может появиться в этом регионе.

ASUS Zenfone 8 оснащен небольшим 5,92-дюймовым перфорированным AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD +. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и поддерживает защиту Gorilla Glass Victus. Устройство оснащено двойной задней камерой на 64 Мп + 12 Мп и массивом одиночных фронтальных камер на 12 Мп. Он оснащен батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт. Смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 888 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1.