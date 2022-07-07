ASUS Zenfone 9 получит 5,9-дюймовый экран

Компания ASUS опубликовала несколько тизеров, посвященных флагманскому смартфону Zenfone 9. Предполагается, что официальный релиз новинки состоится до конца лета 2022 года. Итак, смартфон оснастят компактным 5,9-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, врезанной в левый верхний угол селфи-камерой, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX766 и гибридная система стабилизации), боковым дактилоскопическим сенсором, стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и модемом для сотовых сетей пятого поколения, а также аккумулятором ёмкостью 4300 мАч.