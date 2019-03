ASUS Zenfone Max Shot и Plus (M2) получили новую SoC Snapdragon SiP1

Компания ASUS представила в Бразилии смартфоны Zenfone Max Shot и Max Plus (M2), которые мало отличаются друг от друга. Во-первых, Zenfone Max Shot получил широкоугольный модуль тройной камеры, в то время как Zenfone Max Plus (M2) довольствуется двойной камерой. Во-вторых, Max Plus (M2) оснастили 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а Max Shot – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Также оба смартфона оснастили новым чипсетом Snapdragon SiP1, который идентичен SoC Snapdragon 450, 6,2-дюймовым SuperIPS-дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, 12-Мп главным модулем со светосилой f/1,8 и 5-Мп сенсором глубины, фронтальной камерой на 8-Мп, аккумуляторами на 4000 мАч с 10-Вт зарядкой и портами microUSB для подзарядки.