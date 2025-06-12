OnePlus Nord CE 5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона OnePlus Nord CE 5, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 1321 и 4081 балл в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Напомним, что предшественник в лице Nord CE4 основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графикой Adreno 720.

Смартфон Redmi A5 4G получит 120-Гц экран …
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о характеристик…
OPPO Find X9 Ultra получит 200-Мп перископную камеру…
В сети появились первые подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, официальный релиз которог…
Официально: Realme NARZO 80 Pro 5G готов к выходу …
Компания Realme объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон NARZO 80 Pro 5G. Производитель…
Официально: глобальная версия Red Magic 10S Pro готова к вых…
Бренд Red Magic объявил, что международный дебют представленного вчера в Китае смартфона Red Magic 10S Pr…
Глобальная версия Honor 400 разочарует автономностью…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station подтвердил слухи о том, что глобальная версия Honor 400 будет …
Honor X6c официально представлен - с кнопкой для ИИ…
Смартфон Honor X6c сегодня был официально представлен как новейшая бюджетная модель от китайского бренда …
Sony Xperia 1 VII показали на рендерах…
Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание XpertPick поделились качественными изображениями фла…
Meizu 22 получит камеру с перископным модулем…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 22, кото…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor