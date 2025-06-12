OnePlus Nord CE 5 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона OnePlus Nord CE 5, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 1321 и 4081 балл в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Напомним, что предшественник в лице Nord CE4 основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графикой Adreno 720.