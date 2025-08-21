Официально: Vivo T4 Pro представят 26 августа

Компания Vivo объявила, что официально презентация смартфона T4 Pro состоится в Индии уже 26 августа. Аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим адаптером Adreno 722 и 5G-модемом, изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, батарею ёмкостью 6500 мАч и тыльную камеру с перископическим модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882 оптического размера 1/1,95 дюйма и 3-кратным оптическим приближением. Пользователям будут доступны синяя и золотистая расцветки корпуса.