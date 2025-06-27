Nothing Phone (3) показали в двух расцветках

Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения смартфона Nothing Phone (3), официальный релиз которого запланирован на 1 июля. Отметим фирменный дизайн с прозрачными элементами, светодиодной матрицей Glyph Matrix для отображения уведомлений, а также черную и белую расцветку.

Что до технических характеристик, смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1.5К, 4-нанометровым 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок, модулем NFC, поддержкой E-SIM и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной Nothing OS 3.5. Ориентировочная цена устройства составляет 800 долларов.

iQOO Z10 Turbo Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Z10 Turbo Pro, кото…
Apple выпустит новый iPhone 17 на базе технологии SoIC…
Компания TSMC демонстрирует впечатляющие успехи в развитии технологии System on Integrated Chip — согласн…
Vivo представила доступный смартфон Y19 5G…
Сегодня смартфон Vivo Y19 5G официально дебютировал в Индии — важно не путать его с одноимённой моделью 2…
Смартфон OPPO A5 Pro 5G оценили в 210 долларов …
Компания OPPO представила на индийском рынке смартфон A5 Pro 5G, который основан на 6-нанометровой однокр…
Глобальная версия Honor 400 разочарует автономностью…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station подтвердил слухи о том, что глобальная версия Honor 400 будет …
Google ограничит заряд аккумулятора Pixel 6A…
Американская компания Google снова снижает производительность своих смартфонов ради безопасности — теперь…
Складной смартфон Motorola Razr 60 оценили в 800 евро …
Компания Motorola представила складной смартфон Razr 60, который базируется на 4-нанометровой однокристал…
Apple разрабатывает кремний-углеродный аккумулятор…
Преимущества кремний-углеродных аккумуляторов заставляют задуматься, почему такие гиганты, как Apple и Sa…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor