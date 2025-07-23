Apple ищет поставщиков дисплеем для iPhone 17

Хотя BOE теоретически может производить до 100 миллионов OLED-панелей для iPhone ежегодно, по последним данным, из 26 производственных линий компании работают лишь 11. По информации DealSite, каждая линия способна выпускать 350000 панелей в месяц. Таким образом, в 2025 году BOE, как ожидается, поставит Apple около 45 миллионов панелей стандарта LTPO OLED. Почему все линии не задействованы — точно неизвестно. Однако, скорее всего, это связано с жёсткими стандартами качества Apple. BOE может намеренно сокращать объёмы, чтобы уменьшить количество брака и тем самым минимизировать убытки. Для сравнения, Samsung, как сообщается, поставит 70 миллионов дисплеев, а LG — ещё 42 миллиона, что в сумме даёт те самые 112 миллионов. Заказ просто огромный и отражает потенциальные продажи производителя в текущем году.