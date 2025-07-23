Apple ищет поставщиков дисплеем для iPhone 17

На протяжении многих лет компании Samsung и LG стабильно выполняли заказы Apple на дисплеи для iPhone, тогда как китайская компания BOE регулярно сталкивалась с проблемами на производстве и в системе контроля качества, из-за чего её редко рассматривали как основного поставщика. Однако в свете возможного введения 25-процентных пошлин со стороны США на iPhone 17, если устройства будут производиться за пределами страны, Apple, очевидно, ищет третий вариант в цепочке поставок. Проблема лишь в том, что BOE пока не может обеспечить и половины объёма, который поставляют Samsung и LG — а это, по оценкам, около 112 миллионов OLED-дисплеев за год.

Хотя BOE теоретически может производить до 100 миллионов OLED-панелей для iPhone ежегодно, по последним данным, из 26 производственных линий компании работают лишь 11. По информации DealSite, каждая линия способна выпускать 350000 панелей в месяц. Таким образом, в 2025 году BOE, как ожидается, поставит Apple около 45 миллионов панелей стандарта LTPO OLED. Почему все линии не задействованы — точно неизвестно. Однако, скорее всего, это связано с жёсткими стандартами качества Apple. BOE может намеренно сокращать объёмы, чтобы уменьшить количество брака и тем самым минимизировать убытки. Для сравнения, Samsung, как сообщается, поставит 70 миллионов дисплеев, а LG — ещё 42 миллиона, что в сумме даёт те самые 112 миллионов. Заказ просто огромный и отражает потенциальные продажи производителя в текущем году.