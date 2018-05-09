Состоялся анонс монитора ASUS C622AQH...

Компания ASUS анонсировала 21,5-дюймовый монитор C622AQH с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Аппарат рассчитан на бизнес-пользователей. Панель обладает углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Время отклика равно 5 мс. Яркость устройства составляет 250 кд/м2, а контрастность 1000:1. Также имеется подставка, которая позволяет регулировать углы поворота и наклона дисплея, изменять его высоту по отношению к рабочему столу. Также монитор оборудован интерфейсами HDMI и D-Sub. О стоимости монитора пока не сообщается.