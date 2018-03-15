ASUS анонсировала MG248QE

Компания ASUS представила новый игровой монитор MG248QE, который не сильно понравился пользователям. Дело в том, что данная модель построена на матрице TN типа. То есть, это не самый яркий и красочный монитор, у которого проблемы с углами обзора и играть на нем можно только под прямым углом, иначе выгорает цвет. Да, частота смены кадров составляет 144 Гц, для геймера это отличный показатель, плюс есть неплохой время отклика в 1 мс. Но, главное преимущество продукта в его стоимости — 250 долларов за крутой игровой монитор. Разрешение 1920 на 1080 точек, диагональ 24 дюйма, в этом плане совсем ничего нового нет. Главная фишка в цене и возможности на этом мониторе хоть на турнирах играть, он вполне вас устроит. Будем ждать официального старта продаж и тогда поговорим более предметно о продукте.