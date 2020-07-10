ASUS анонсировала жидкостный кулер серии TUF Gaming LC RGB

ASUS анонсировала жидкостный кулер серии TUF Gaming LC RGB. Представлено два варианта, с радиатором на 120 мм и 240 мм. Кулеры совместимы с сокетами AMD и Intel, включая новый сокет LGA 1200.

120 мм вентиляторы имеют уникальную конструкцию лопастей с канавками, которые улучшает воздушный поток и снижают шум. Скорость вращения вентиляторов составляет от 800 до 2000 об/мин. RGB подсветка реализована как на вентиляторах, так и на помпе. Помпа оснащена мощным насосом и герметичной конструкцией, для защиты от протечек. На крышке изображен логотип серии TUF Gaming, с RGB подсветкой. Основание водоблока изготовлено из меди. Длина трубок 380 мм, это позволяет установить кулер без проблем.

ASUS дает 5 лет гарантии на кулеры ASUS TUF Gaming LC RGB. Стоимость моделей на данный момент не объявлена.
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