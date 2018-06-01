ASUS анонсировали новый игровой монитор ROG Strix XG248Q

ASUS анонсировала выпуск ROG Strix XG248Q, высокоскоростной игровой монитор с диагональю панели 23,8 дюйма. Дисплей имеет невероятно быструю частоту обновления 240 Гц в сочетании с временем отклика 1 мс.Монитор оснащен 1920x1080 TN панелью с номинальной яркостью 400 кд / м2 и коэффициентом контрастности 1000: 1, углами обзора горизонтальный 170 ° / вертикальный 160 °, с 16,7 миллионов цветов.Хотя на счет FreeSync не говориться на упаковке, монитор поддерживает технологию VESA Adaptive Sync.