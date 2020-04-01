ASUS дарит антивирус

Компания ASUS придумала достаточно интересную акцию для своих потенциальных фанатов. Те пользователи, которые купят смартфон ASUS ZenFone 6, получат специальный бонус в виде бесплатного антивируса DrWeb сроком на год. Стоит сказать, что обычно данный антивирус стоит определенных денег и он весьма эффективно защищает ваш смартфон от различных вирусов и прочих угроз, а теперь пользователи смартфона ASUS ZenFone 6 смогут получить его абсолютно бесплатно, да еще и на столь длительный период времени. С другой стороны, стоит понимать, что смартфон этот достаточно специфический и его основные преимущества заключаются в камере, которая дает возможность делать классные селфи на основной модуль. Если вам это нужно, конечно.