ASUS готовит игровой OLED-монитор

Игровые мониторы сейчас представлены в таком ассортименте, что даже страшно представить как геймер может из всего этого разнообразия выбрать что-то одно, что подойдёт наиболее оптимально. А теперь компания ASUS решила пойти ещё дальше и ещё немного усложнить нам жизнь, анонсировав первый OLED-монитор для геймеров. Да, это звучит немного странно, но на самом деле производитель действительно решил выпустить на рынок OLED-монитор для геймеров, который, безусловно, будет обладать огромным перечнем преимуществ и такой же огромной стоимостью. Ведь ни для кого не секрет, что такого рода мониторы сами по себе дорогие в производстве, плюс если производитель ещё и делает новинку игровой, то нужно понимать, что там будет стильный дизайн корпуса и подсветка — а это тоже плюс к цене.

Стоит также отметить, что этот монитор будет работать на частоте обновления 165 Гц, что крайне приятно для большинства геймеров, а разрешение у него будет 2К. Всё потому, что делать OLED-монитор с разрешением 1080р уже как-то странно, а в 4К никто играть в киберспортивные игры не станет, так как не будет той плавности картинки. Вот и получается, что производитель выбрал оптимальный вариант на все случаи жизни и вполне готов эту модель отправить в продажу в самое ближайшее время. Мы пока что не знаем стоимости устройства и не можем даже предположить, за сколько его будут продавать, но устройство явно обладает преимуществами, на которые стоит обратить внимание. Будем ждать анонса со всеми характеристиками.
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