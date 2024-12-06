ASUS готовит к релизу монитор ROG Swift OLED PG27UCDM

Похоже, компания ASUS постепенно готовится выпустить один из первых 27-дюймовых 4K OLED игровых мониторов — ранее об этом уже появлялась информация от издания VideoCardz, а теперь появились первые подтверждения грядущему релизу. В удалённом тизере, опубликованном в социальных сетях, компания ASUS упомянула монитор «ROG Swift OLED PG27UCDM», намекнув фанатам на то, что эта модель может быть уменьшенной версией существующего 32-дюймового 4K OLED монитора той же серии. К сожалению, в рекламном посте, который удалили из социальных сетей на данный момент, ASUS не раскрывает каких-либо деталей о новинке, кроме её названия. Но стоит отметить, что на данный момент большинство 27-дюймовых OLED игровых мониторов имеют разрешение 1440p, а не 4K, и производитель, видимо, решил ситуацию изменить.

Более того, согласно предыдущим слухам, компания Samsung Display уже начала разработку 27-дюймового 4K OLED-монитора. Несмотря на меньший размер, цена на 27-дюймовый 4K OLED-монитор от ASUS вряд ли будет низкой, учитывая, что 32-дюймовый ROG Swift OLED стоит около 1300 долларов. Кроме того, так как в этом сегменте у производителя практически нет конкурентов, он может совершенно спокойно ставить ту стоимость, которая его устраивает, и пользователи либо купят монитор, либо останутся без столь продвинутого решения. Но, вероятно, больше деталей будет представлено в январе, когда ASUS представит новинку на выставке CES 2025. Тогда всё станет ясно.
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