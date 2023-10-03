ASUS готовит к релизу монитор ROG Swift Pro PG248QP с 540 Гц

Инсайдеры сообщили, что компания ASUS готова к выпуску долгожданного игрового монитора ROG Swift Pro PG248QP. Стоит сразу отметить, что монитор PG248QP ориентирован на поклонников киберспорта и оснащён панелью esports TN, которую можно разогнать до невероятной частоты обновления 540 Гц (для этого требуется видеокарта RTX 20-й серии или новее). При этом монитор предоставляет диагональ в 24,1 дюйма при разрешении Full HD, он поддерживает технологии NVIDIA G-Sync, Reflex Analyzer и ULMB 2, сертифицирован по протоколу DisplayHDR 400 и многое другое. Впрочем, стоит сразу отметить, что частота обновления в 540 Гц, которую способен обеспечить этот монитор, является частотой в режиме разгона (овердрайв). Без разгона монитор показывает максимальную частоту обновления в 360 Гц.

Это всё равно безумная частота обновления, которая точно понравится киберспортсменам, но нужно понимать, что 540 Гц и 360 Гц это всё же разные вещи. Впрочем, делать акцент исключительно на киберсмортсменах никто не будет, конечно же, потому что обычные геймеры тоже захотят себе такой монитор. Вот только нужно понимать, что для получения плавной картинки в 540 Гц нужно иметь 540 FPS, а это невозможно в большинстве игр. Даже если играть в какой-то слабый шутер на минимальных настройках графики в 1080р, то вы получите от силы 300-350 FPS на компьютере за 5 тысяч долларов. Так что сейчас смысла покупать монитор с такой частотой обновления нет никакой необходимости — вы не заметите преимущества.