ASUS объявляет график выпуска Android 12 для телефонов серии ROG и Zenfone

Тайваньская технологическая компания подтвердила обновление Android 12 для Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, ROG Phone 3 и ROG Phone 5 и 5s. Zenfone 8 - первый смартфон в линейке, который получит стабильное обновление Android 12, которое планируется выпустить в декабре, что неудивительно, поскольку компания уже выпустила несколько бета-версий Android 12 для смартфона.

Zenfone 8 Flip также получит стабильную версию Android 12 в декабре, а затем ROG Phone 5 и ROG Phone 5s в первом квартале 2022 года. Asus сообщила, что стабильное обновление наследует основные функциональные изменения, представленные в официальной версии Android 12, а также включает функции управления батареей и производительностью Asus. Кроме того, стабильная сборка Android 12 для серии Zenfone будет иметь специфические для ZenUI функции, обеспечивающие более простую навигацию, оптимизированные панели управления, улучшенную видимость для лучшего управления и больше возможностей настройки.