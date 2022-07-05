ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro

Компания ASUS провела презентацию, где были официально представлены смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro.

Игровые смартфоны серии ROG Phone 6 имеют схожий дизайн и технические характеристики, отличия лишь в объеме оперативной памяти и дополнительном экране на задней панели в версии Pro. Версия Pro имеет 2-дюймовый OLED-экран.

Смартфоны оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2448 x 1080 пикселей с поддержкой частоты 165 Гц. Производительность в играх и приложениях обеспечивает мобильная платформа Snapdragon 8 Plus Gen 1. Базовая версия предлагает конфигурации памяти от 8 до 16 ГБ ОЗУ, версия Pro - 18 ГБ. Флеш-памяти UFS 3.1 доступно 256 или 512 ГБ. Что касается камеры, в смартфоне используется 50-мп сенсор Sony IMX766. Разрешение фронтальной камеры составляет 12-мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. В комплекте со смартфоном будут фирменные аксессуары включая внешний вентилятор AeroActive и геймпад ROG Kunai.

ROG Phone 6 Pro оценена в 1300 евро, а ROG Phone 6 будет стоить от 1000 евро.
Xiaomi Mi 11X Pro подешевел на 130 долларов…
Сетевые источники сообщают о том, что прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 11X Pro сильно подешеве…
Представлена новая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 7…
Qualcomm сегодня представила не только флагманскую SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, но и решение для среднего…
Стартовали продажи флагманского смартфона VIVO X Note…
Компания VIVO начала продажи своего нового флагманского смартфона бизнес-класса VIVO X Note. Как и ожидал…
Xiaomi Civi S получит 67-Вт зарядку …
В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Civi S, который должен стать улучшенной версией ори…
Oppo F17 и Oppo A73 получают стабильное обновление ColorOS 1…
Официальное обновление ColorOS 12 для Oppo F17 и Oppo A73 началось. В Индии и Вьетнаме в настоящее время …
Следующий флагман Samsung будет работать на чипсете от Media…
Samsung до сих пор выпускала свои флагманские смартфоны на процессорах Qualcomm Snapdragon и на собственн…
Realme GT Master Exploration Edition подешевел до $365…
Компания Realme в рамках распродажи 618 снизила цену на смартфон Realme GT Master Exploration Edition, ко…
Появились первые фотографии смартфона Infinix Note…
На прошлой неделе Infinix анонсировала три новых устройства, включая Note 12. Похоже, это было только нач…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor