ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro

Компания ASUS провела презентацию, где были официально представлены смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro.

Игровые смартфоны серии ROG Phone 6 имеют схожий дизайн и технические характеристики, отличия лишь в объеме оперативной памяти и дополнительном экране на задней панели в версии Pro. Версия Pro имеет 2-дюймовый OLED-экран.

Смартфоны оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2448 x 1080 пикселей с поддержкой частоты 165 Гц. Производительность в играх и приложениях обеспечивает мобильная платформа Snapdragon 8 Plus Gen 1. Базовая версия предлагает конфигурации памяти от 8 до 16 ГБ ОЗУ, версия Pro - 18 ГБ. Флеш-памяти UFS 3.1 доступно 256 или 512 ГБ. Что касается камеры, в смартфоне используется 50-мп сенсор Sony IMX766. Разрешение фронтальной камеры составляет 12-мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. В комплекте со смартфоном будут фирменные аксессуары включая внешний вентилятор AeroActive и геймпад ROG Kunai.

ROG Phone 6 Pro оценена в 1300 евро, а ROG Phone 6 будет стоить от 1000 евро.