Ноутбук HONOR MagicBook X16 2026 вышел в России

Компания HONOR выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook X16 2026, который основан на 14-ядерном чипе Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенной графикой Intel Arc. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, 45% покрытием цветового пространства NTSC, режимом Eye Comfort и сертификацией TÜV Rheinland, режим энергопотребления до 40 Вт, системой охлаждения с 10-мм тепловой трубкой, вентилятором с 70 лопастями и охлаждающими пластинами, батареей ёмкостью 60 Втч, 65-ВТт комплектной зарядкой, алюминиевым корпусом, полноразмерной клавиатурой, интерфейсами USB-C, USB-A и HDMI 1.4, 720p-камерой, двумя динамиками с и двумя микрофонами. Цена ноутбука составляет 70 или 85 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. На старте продаж новинку можно приобрести со скидкой в 10 тысяч рублей.