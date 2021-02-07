ASUS планирует выпустить флагманский телефон Zenfone Mini

Компания ASUS планирует выпустит небольшой флагманский телефон премиум-класса, который получил название Zenfone Mini.

По слухам сети, смартфон ASUS Zenfone Mini будет иметь небольшой форм-фактор, предполагаемый размер 6 дюймов. Остальные детали конструкции в настоящее время неизвестны. Но новинка должна обладать флагманскими характеристиками. Можно предположить, что это будет процессор Snapdragon 888 или Snapdragon 870. ASUS Zenfone Mini также должен иметь камеры флагманского уровня и быструю зарядку не менее 30 Вт. Емкость аккумулятора, скорее всего, будет меньше, поскольку занимаемая устройством площадь меньше.
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