ASUS подала в суд на Samsung за кражу патента

Появилась информация, что ASUS подала в суд на компанию Samsung в связи с нарушением её патентов на технологии беспроводной связи. По информации инсайдеров, полтора года назад ASUS обратилась к Samsung с требованием о лицензионных отчислениях за использование её запатентованных технологий, но компании не смогли прийти к соглашению. Здесь стоит отметить, что хотя ASUS не очень хорошо себя чувствует на рынке смартфонов, она на протяжении многих лет последовательно инвестировала в мобильные технологии, собрав значительный патентный портфель. Эта коллекция не только обеспечивает потенциальный доход за счёт лицензирования, но и служит защитой от потенциальных юридических угроз.

Патент, о котором идёт речь в новом исковом заявлении, описывает некое устройство и формат работы технологии, которая позволяет улучшить связь в диапазоне 4G и 5G — у ASUS есть лицензия на этот патент, а Samsung, якобы, использовала систему в своих смартфонах и при этом не выплатила никаких роялти владельцу патента. Впрочем, пока что всё это никто подтвердить не смог — ASUS лишь подаёт в суд, но никаких точных данных никто не сообщает. Возможно, компании договорятся мирно и не будут тратить время и деньги на суд, потому что обычно в данном вопросе именно так и происходит. Учитывая, что подобные суды могут проходить десятилетиями, компаниям проще пойти на мировую и не тратить ресурсы на спор, но только в том случае, если Samsung действительно нарушила патент. Будем следить за ситуацией.