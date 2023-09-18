ASUS подала в суд на Samsung за кражу патента

Патент, о котором идёт речь в новом исковом заявлении, описывает некое устройство и формат работы технологии, которая позволяет улучшить связь в диапазоне 4G и 5G — у ASUS есть лицензия на этот патент, а Samsung, якобы, использовала систему в своих смартфонах и при этом не выплатила никаких роялти владельцу патента. Впрочем, пока что всё это никто подтвердить не смог — ASUS лишь подаёт в суд, но никаких точных данных никто не сообщает. Возможно, компании договорятся мирно и не будут тратить время и деньги на суд, потому что обычно в данном вопросе именно так и происходит. Учитывая, что подобные суды могут проходить десятилетиями, компаниям проще пойти на мировую и не тратить ресурсы на спор, но только в том случае, если Samsung действительно нарушила патент. Будем следить за ситуацией.