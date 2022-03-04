ASUS представил белый монитор ROG Swift PG329Q-W

Сегодня ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W. По сути, это вариант ROG Swift PG329Q с белым корпусом, в его дизайне матово-белый цвет должен занимать заднюю панель корпуса с матовыми алюминиевыми акцентами — диагональной полосой и еще одной вокруг оси. Подставка имеет такое же двухцветное покрытие. Спереди вы видите матово-белый цвет, занимающий только нижнюю рамку. Экран по-прежнему обрамлен тонкой черной рамкой.

ROG Swift PG329Q-W — это 32-дюймовый монитор с панелью дисплея Fast IPS. Он предлагает разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), частоту обновления 175 Гц, время отклика 1 мс (GTG) и такие технологии, как ELMB Sync, совместимость с NVIDIA G-SYNC и DisplayHDR 600. Вы также получаете инновации ASUS, такие как Shadow Boost, Game Visual (предустановки дисплея, оптимизированные для жанра игры), Game Plus (перекрестие экранного меню, таймер и счетчик FPS). Входы дисплея включают один порт DisplayPort 1.2a и два порта HDMI 2.0. Компания не раскрыла цены.