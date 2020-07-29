ASUS представила 32-дюймовый монитор ROG Swift PG329Q

ASUS представила игровой монитор под названием ROG Swift PG329Q. Монитор имеет 31,5 дюймовую панель c IPS матрицей и частотой обновления экрана 175 Гц. Разрешение 2560 на 1440 пикселей. Фантастические характеристики делают этот монитор идеальным выбором для геймеров. Монитор поддерживает технологию DisplayHDR 600, максимальная яркость 600 кд/м2, а также поддержку 10-битного цвета. Время отклика составляет 1 мс. На задней панели реализована RGB подсветка которую можно настроить под музыку или игры. Более подробные характеристики и стоимость монитора, компания ASUS объявит позднее.

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