ASUS представила OC Android 10 для смартфона ROG Phone 2

Компания ASUS еще в конце 2019 года выпустила бету-версию операционной системы Andrid 10 для своего игрового смартфона ROG Phone 2. Но теперь разработчики компаний ASUS выпустили стабильную версию системы.

В обновлений, игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 получит новый фирменный интерфейс ZenUI 6 со всеми особенностями и всеми нововведениями операционной системы Android 10. Также в обновление разработчики добавили актуальный патч безопасности, обновленные жесты управления смартфоном, расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.