ASUS представила ROG Phone 9

Сегодня компания ASUS официально представила игровые смартфоны ROG Phone 9 и ROG Prone 9 Pro, оснащённые процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, которые работают в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти памяти UFS 4.0. Более того, представители компании сообщили, что в версии Pro доступны модели до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, так что геймерам будет на что потратить свои деньги, так как такая комплектация, конечно, стоит очень дорого. Также смартфоны получили улучшенную систему охлаждения, которая теперь включает графитовый слой, увеличенный на 57%, что помогает новым смартфонам работать при более низких температурах при длительных игровых нагрузках. Также был обновлён активный кулер, который продаётся отдельно и представляет собой внешний аксессуар для охлаждения мобильного процессора.

При этом, как и в прошлом году, ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+ с яркостью 1600 нит и охватом цветовой палиты DCI-P3 в 107%. Кроме того, геймеры получат доступ к частоте обновления в 185 Гц через Game Genie, хотя стоит сразу отметить, что эта функция будет поддерживаться только в отдельных играх. Но в целом уже сейчас можно сказать, что данные смартфоны являются наиболее производительными флагманами на рынке. И тем, кто любит играть в мобильные игры, такое решение точно понравится, особенно в случае с внешним кулером, охлаждающим процессор.