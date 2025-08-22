ASUS представила безумно дорогую RTX 5080 Noctua OC Edition

Две недели назад ASUS представила специальную версию RTX 5080 с системой охлаждения от Noctua. Карта получила массивный четырёхслотовый дизайн и фирменные вентиляторы Noctua NF-A12, что, по словам компании, делает её самой тихой RTX 5080. И действительно, решения Noctua традиционно отличаются отличным охлаждением и низким уровнем шума, однако цена оказалась крайне высокой. На площадке JD.com в Китае карта продаётся за 16599 юаней или около 2300 долларов. Для сравнения, референсная RTX 5080 стоит в стране 8299 юаней (примерно 1150 долларов). Таким образом, Noctua OC дороже почти вдвое и стоит примерно столько же, сколько флагманская RTX 5090.

В других регионах RTX 5080 обычно можно найти по цене 1200–1500 долларов, но версия Noctua оценивается на уровне топовых моделей RTX 5090, а не других премиальных 5080. Если китайский ценник действительно соответствует официальному, то в других странах карта может стоить около 2000 долларов. Для сравнения, одна из самых дорогих RTX 5080 — ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab CORE OC — вышла за 2500–2600 долларов, но в комплекте там есть золота на 700 долларов. В отличие от неё, Noctua OC не предлагает «реальной» ценности кроме массивного радиатора и улучшенной системы охлаждения. При этом разгон по умолчанию минимален — всего +100 МГц к буст-частоте. Разумеется, пользователи смогут вручную разогнать карту и получить прибавку в производительности, но переплата в 1000 долларов за такую опцию выглядит сомнительной.