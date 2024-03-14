ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra

Сегодня состоялся официальный релиз смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra, что на самом деле является важным изменением в стратегии компании. Смартфон оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и передовыми функциями на базе искусственного интеллекта, но, что более важно, он значительно крупнее своих предшественников. Здесь стоит напомнить, что оригинальный смартфон любили как раз за его компактный корпус на фоне огромных оппонентов. Фактически, Zenfone 11 Ultra имеет такие же габариты, как и ROG Phone 8 Pro, хотя его дизайн был изменён, чтобы подчеркнуть, что он ориентирован на более широкую аудиторию. Дисплей LTPO AMOLED с диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления до 144 Гц. Пиковая яркость составляет 2500 нит, панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2, плюс спереди сделали одно отверстие под 32-мегапиксельную камеру.

На тыльной панели смартфона Zenfone 11 Ultra установлена тройная камера. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX890 с 6-осевым гибридным стабилизатором Gimbal 3.0 от ASUS. Также имеется 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2 и 32-мегапиксельная перископическая камера с оптическим увеличением х3. Смартфон, безусловно, выглядит очень стильно, у него приличная производительность, но нет никакой изюминки — сложно представить, чтобы этот смартфон резко вырвался вперёд по продажам на фоне конкурентов с примерно той же стоимостью.
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