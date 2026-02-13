ASUS представила гарнитуру ROG Kithara

Компания ASUS в рамках бренда Republic of Gamers представила ROG Kithara — первую игровую гарнитуру ROG с планарно-магнитными излучателями аудиофильского уровня. Устройство создано в сотрудничестве с HIFIMAN, известным разработчиком планарных наушников, чтобы обеспечить геймерам максимально глубокое и детализированное звучание в играх. Гарнитура обеспечивает расширенный частотный диапазон по всему спектру при минимальных искажениях, позволяя передавать звук максимально близко к оригинальному источнику. Бас отличается глубиной и мягкостью, высокие частоты звучат чисто и протяжённо, что может дать преимущество в соревновательных играх.

Гарнитура получила открытую конструкцию, формирующую широкую и объёмную звуковую сцену с чётким разделением басов, средних и высоких частот. Это повышает точность позиционирования и пространственное восприятие, позволяя точнее определять направление и источник игровых звуков. Встроенный в кабель полночастотный MEMS-микрофон с диапазоном 20 Гц–20 кГц обеспечивает чистую передачу голоса без искажений, а раздельные сигнальные каналы снижают перекрёстные помехи. В комплект входит кабель с балансным разъёмом 4,4 мм, а также с односторонними штекерами 3,5 мм и 6,3 мм, что обеспечивает совместимость с большинством ЦАП, усилителей, ПК и игровых консолей. Для пользователей ноутбуков и мобильных устройств предусмотрен адаптер USB Type-C на два разъёма 3,5 мм, что довольно удобно.