Soundcore представила наушники AeroFit 2 Pro

На CES 2026 компания Anker представила новую версию наушников AeroFit Pro, которая позволяет либо слышать окружающий мир, либо изолироваться от него с помощью активного шумоподавления. Классические наушники с открытой конструкцией оставляют уши полностью открытыми, однако новые Soundcore AeroFit 2 Pro получили регулируемое крепление за ухо, позволяющее смещать динамики ближе ко входу в ушной канал. За счёт этого формируется уплотнение, которое делает возможными как пассивное, так и активное шумоподавление. В каждом наушнике установлено по 2 датчика, определяющих, как именно используются AeroFit 2 Pro, после чего система автоматически перенастраивает эквалайзер, чтобы обеспечить стабильное и оптимальное звучание в обоих режимах прослушивания.

В режиме вкладышей AeroFit 2 Pro задействуют 6 микрофонов и систему Soundcore Adaptive ANC 3.0, которая регулирует эффективность шумоподавления до 180 раз в секунду, подстраиваясь под меняющиеся условия окружающей среды. При этом ожидать уровня подавления шума, сопоставимого с флагманскими моделями Sony или Bose, всё же не стоит. Несмотря на использование динамиков диаметром 11,8 мм, которые меньше 16,2 мм в оригинальных AeroFit Pro, новая модель получила заметно более скромную автономность. Предыдущая версия обеспечивала до 14 часов воспроизведения и до 46 часов с учётом зарядного кейса, тогда как AeroFit 2 Pro работают до 7 часов в режиме открытого уха и до 34 часов с кейсом. Но это тоже весьма неплохо.