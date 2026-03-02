Глобальную версию наушников REDMI Buds 8 Pro оценили в 70 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию беспроводных наушников REDMI Buds 8 Pro, которые были выпущены в Китае еще месяц назад по цене в 55 долларов. В Европе новинку можно будет приобрести за 70 евро. Напомним, что наушники оснащаются трёхдрайверной коаксиальной акустической системой, двойным цифро-аналоговым преобразователем, поддержкой кодека LHDC-V5, сертификацией Hi-Res Audio, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до 55 дБ при ширине полосы подавления до 5 кГц, корпусом с матовым металлическим покрытием, временем автономной работы 8,5 часа или до 35 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 2 часа работы).

