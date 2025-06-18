ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG32UCDMR

Компания ASUS официально представила обновлённую версию своего игрового монитора ROG Swift под названием PG32UCDMR, которая является доработкой прошлогодней модели PG32UCDM, но теперь с более современным интерфейсом подключения и рядом новых функций. Внешне монитор почти не изменился, да и большинство технических характеристик осталось прежним, за исключением двух ключевых нововведений. Главное отличие — это новый порт DisplayPort 2.1a UHBR20, который заменил устаревший DisplayPort 1.4. Если предыдущий интерфейс обеспечивал пропускную способность до 32,4 Гбит/сек, то новая версия — целых 80 Гбит/сек, что позволяет передавать несжатое изображение даже при высоком разрешении и частоте обновления.

Например, DP 2.1a способен одновременно выводить 4K при 240 Гц с HDR и 10-битной глубиной цвета, 8K при 60 Гц, а также два потока 4K при 144 Гц. Это особенно актуально на фоне того, что современные флагманские игровые мониторы уже массово переходят на новый стандарт — и ASUS таким образом устраняет отставание прошлой модели от конкурентов. Второе нововведение — AI Assistant Technology, искусственный интеллект, который предлагает функции AI Visual, Dynamic Crosshair и Dynamic Shadow Boost, помогающие игрокам видеть врагов и объекты на экране более отчётливо в зависимости от игровых условий. Остальные характеристики остались прежними — панель QD-OLED с разрешением 4K, частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1500000:1 и пиковой яркостью до 450 нит.
Игровой монитор Acer Predator Z57 оценен в 280 тысяч рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу геймерский монитор Predator Z57, который основан на 57-дюймовой …
Представлен 31,5-дюймовый смарт-монитор LG Smart Monitor Swi…
Компания LG Electronics пополнила ассортимент портативных смарт-мониторов моделью Smart Monitor Swing, од…
4K-проектор BenQ W4100i оценили в 4000 евро …
Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью W4100i, которая получила светодиодный источник све…
Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
27-дюймовый монитор AOPEN 27SH2UE выпустили в России …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу монитор AOPEN 27SH2UE, который получил 27-дюймовую IPS-панель…
Представлен 240-Гц монитор REDMI G27Q …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G27Q 240 Гц, которая оценена на …
Представлен игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U …
Компания Xiaomi объявила о выпуске геймерского монитора Redmi Monitor G Pro 27U, который основан на 27-дю…
240-Гц монитор Alienware AW3425DW оценен в $800…
Компания Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AW3425DW, которая основана на 34-дюймо…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor