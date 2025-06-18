ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG32UCDMR

Компания ASUS официально представила обновлённую версию своего игрового монитора ROG Swift под названием PG32UCDMR, которая является доработкой прошлогодней модели PG32UCDM, но теперь с более современным интерфейсом подключения и рядом новых функций. Внешне монитор почти не изменился, да и большинство технических характеристик осталось прежним, за исключением двух ключевых нововведений. Главное отличие — это новый порт DisplayPort 2.1a UHBR20, который заменил устаревший DisplayPort 1.4. Если предыдущий интерфейс обеспечивал пропускную способность до 32,4 Гбит/сек, то новая версия — целых 80 Гбит/сек, что позволяет передавать несжатое изображение даже при высоком разрешении и частоте обновления.

Например, DP 2.1a способен одновременно выводить 4K при 240 Гц с HDR и 10-битной глубиной цвета, 8K при 60 Гц, а также два потока 4K при 144 Гц. Это особенно актуально на фоне того, что современные флагманские игровые мониторы уже массово переходят на новый стандарт — и ASUS таким образом устраняет отставание прошлой модели от конкурентов. Второе нововведение — AI Assistant Technology, искусственный интеллект, который предлагает функции AI Visual, Dynamic Crosshair и Dynamic Shadow Boost, помогающие игрокам видеть врагов и объекты на экране более отчётливо в зависимости от игровых условий. Остальные характеристики остались прежними — панель QD-OLED с разрешением 4K, частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1500000:1 и пиковой яркостью до 450 нит.