ASUS представила игровые беспроводные наушники ROG Cetra True Wireless

Компания ASUS официально представила игровые наушники ROG Cetra True Wireless с двойным подключением.

Наушники представлены в двух версиях: базовая версия ROG Cetra True Wireless и версия Pro с двойным подключением через Bluetooth и USB-C.

Наушники также являются первыми в мире наушниками с двойным подключением, оснащенными ЦАП ESS Quad DAC и микрофоном с искусственным шумоподавлением. Встроенная технология Qualcomm Snapdragon Sound обеспечивает соединение с малой задержкой и 24-битное качество звука с частотой 96 кГц.

Cetra True Wireless Pro имеет игровой режим с низкой задержкой 45 мс. Наушники ROG Cetra True Wireless также имеют игровой режим с малой задержкой, а также технологию Hybrid ANC для фильтрации фонового шума.

Наушники ROG Cetra True Wireless поступят в продажу в этом месяце, а версия Pro будет доступна с четвертого квартала 2022 года. Цену новинок производитель не раскрывает.
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