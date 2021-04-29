ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG27AQM

Компания ASUS добавила в свой ассортимент мониторов новую модель - ROG Strix XG27AQM.

ROG Strix XG27AQM представляет собой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 270 Гц, временем отклика G2G 0,5 мс. Разрешение экрана QHD.

Монитор предоставляет все, что нужно геймеру для качественной картинки. 8-битная панель имеет пиковую яркость 400 кд/м2, коэффициент контрастности 1000: 1. Панель обеспечивает покрытие до 150% цветового спектра sRGB и 97% цветового пространства DCI-P3.

ROG Strix XG27AQM сертифицирован VESA с поддержкой DisplayHDR400. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и поддерживает функцию Extreme Low Motion Blur Sync, которая устраняет ореолы и разрывы. Кроме того, монитор имеет полный набор игровых функций.

Задняя панель оснащена RGB-подсветкой на логотипе ROG. Есть два порта HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.4, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB 3.0 и два порта USB-A 3.0. Подставка предлагает возможности регулировки наклона, поворота, портретного режима и регулировки высоты. Монитор поддерживает VESA 100x100 мм.

Цену и доступность монитора компания не раскрыла.