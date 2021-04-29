ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG27AQM

Компания ASUS добавила в свой ассортимент мониторов новую модель - ROG Strix XG27AQM.

ROG Strix XG27AQM представляет собой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 270 Гц, временем отклика G2G 0,5 мс. Разрешение экрана QHD.

Монитор предоставляет все, что нужно геймеру для качественной картинки. 8-битная панель имеет пиковую яркость 400 кд/м2, коэффициент контрастности 1000: 1. Панель обеспечивает покрытие до 150% цветового спектра sRGB и 97% цветового пространства DCI-P3.

ROG Strix XG27AQM сертифицирован VESA с поддержкой DisplayHDR400. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и поддерживает функцию Extreme Low Motion Blur Sync, которая устраняет ореолы и разрывы. Кроме того, монитор имеет полный набор игровых функций.

Задняя панель оснащена RGB-подсветкой на логотипе ROG. Есть два порта HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.4, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB 3.0 и два порта USB-A 3.0. Подставка предлагает возможности регулировки наклона, поворота, портретного режима и регулировки высоты. Монитор поддерживает VESA 100x100 мм.

Цену и доступность монитора компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG27AQM
Новости:
MSI продала три миллиона мониторов с 2016 года

MSI рада объявить о продаже трех миллионов мониторов с 2016 года. Тогда компания вышла на рынок мониторов...
Gigabyte анонсировала игровой 4K монитор Aorus FV43U диагональю 43 дюйма

Gigabyte Aorus FV43U - самый большой монитор компании. Монитор имеет 43-дюймовую панель с разрешением 4K ...
Gigabyte представила два игровых монитора G24F и M28U

Gigabyte представила два новых игровых монитора, модель G24F и M28U. С точки зрения дизайна, мониторы иде...
Представлен новый Apple iMac

Как и ожидалось, сегодня компания Apple представила новый iMac, построенный на фирменной платформе M1. Но...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG275R

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG275R, которая получила 27-дюймов...
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Xiaomi выпустит умную подушку...
Xiaomi выпустит умную подушкуРаньше боли в спине были проблемой для пожилых людей, но в последнее время, когда стали широко использова...
Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожид...
Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожидПрофильный ресурс UBXTech.com поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pr...
Стартовая партия складного Xiaomi Mix Fo...
Стартовая партия складного Xiaomi Mix FoОдин из руководителей компании Xiaomi Ван Тен Томас объявил о том, что вся стартовая партия представленно...
Realme 8 Pro получит крайне продвинутую ...
Realme 8 Pro получит крайне продвинутую Сегодня Realme провела собственное онлайн-мероприятие Realme Camera Innovation 2021, и одна из главных но...
В Петербурге открылся B2B-шоурум техник...
В Петербурге открылся B2B-шоурум техникОткрытие технологического пространства Resonance Space состоялось в Санкт-Петербурге 12 февраля 2021 года...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи ви...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи виСетевые источники поделились новыми подробностями о компактной кинокамере Sony FX3, первые сведения о кот...
SteelSeries анонсировала коврики для мыш...
SteelSeries анонсировала коврики для мышSteelSeries представила три коврика для мыши PUBG x SteelSeries Limited Edition. Коврик SteelSeries QcK L...
OPPO A15s доступен в Индии с версии 4 ГБ...
OPPO A15s доступен в Индии с версии 4 ГБКомпания OPPO представила в Индии новый вариант смартфона A15s. Теперь в Индии смартфон OPPO A15s теперь ...
Первое обновление системы для OnePlus 9R...
Первое обновление системы для OnePlus 9ROnePlus 9R - самый доступный смартфон серии OnePlus 9. Смартфон доступен только в Индии и Китае. Теперь ж...
Meizu 18 Pro получит камеру от Samsung...
Meizu 18 Pro получит камеру от SamsungЗапуск серии Meizu 18 Pro не за горами — запуск устройства запланирован на завтра на 3 марта, и компания ...
Анонсирован монитор Samsung Odyssey G9 с...
Анонсирован монитор Samsung Odyssey G9 сКомпания Samsung анонсировала новейший монитор 2021 года - Odyssey G9. Он является преемником оригинально...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG43UQ оц...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG43UQ оцКомпания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG43UQ, которая получила 43-дю...
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor