ASUS представила изогнутый геймерский монитор ROG Swift OLED PG49WCD

На выставке Computex 2023 было представлено множество интересных игровых мониторов, включая 55-дюймовую модель с разрешением 8K от ASRock, но новый широкоформатный игровой монитор от ASUS поразил аудиторию больше всего — всё из-за кривизны дисплея и ярких цветов матрицы. Модель ROG Swift OLED PG49WCD может похвастаться 49-дюймовой панелью с крутым изгибом 1800R, что позволяет комфортно сидеть за столом и полностью погрузиться в игровую атмосферу. Он также обладает частотой обновления дисплея в 144 Гц, что редко встречается на панелях с разрешением 5120x1440 точек. Также ASUS утверждает, что панель PG49WCD с технологией QD-OLED может воспроизводить 99 процентов цветового пространства DCI-P3, которое является золотым стандартом насыщенности цветов для мониторов.

Более того, компания использует 10-битную цветовую палитру и новейший монитор может достигать яркости до 1000 нит, что создает захватывающий визуальный опыт. Стоит отметить, что на рынке всего несколько игровых мониторов могут похвастаться такой яркостью, но обычно она ниже раза в три. Важно отметить, что на большинстве OLED-панелей яркость меняется в зависимости от количества белых или светлых пикселей на экране, что может вызывать дискомфорт, особенно в насыщенных игровых сценах. Однако ASUS предлагает функцию Uniform Brightness, которая обещает поддерживать постоянный уровень яркости даже при изменении количества белых пикселей на экране. Звучит как идеальный геймерский монитор.