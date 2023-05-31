ASUS представила изогнутый геймерский монитор ROG Swift OLED PG49WCD

На выставке Computex 2023 было представлено множество интересных игровых мониторов, включая 55-дюймовую модель с разрешением 8K от ASRock, но новый широкоформатный игровой монитор от ASUS поразил аудиторию больше всего — всё из-за кривизны дисплея и ярких цветов матрицы. Модель ROG Swift OLED PG49WCD может похвастаться 49-дюймовой панелью с крутым изгибом 1800R, что позволяет комфортно сидеть за столом и полностью погрузиться в игровую атмосферу. Он также обладает частотой обновления дисплея в 144 Гц, что редко встречается на панелях с разрешением 5120x1440 точек. Также ASUS утверждает, что панель PG49WCD с технологией QD-OLED может воспроизводить 99 процентов цветового пространства DCI-P3, которое является золотым стандартом насыщенности цветов для мониторов.

Более того, компания использует 10-битную цветовую палитру и новейший монитор может достигать яркости до 1000 нит, что создает захватывающий визуальный опыт. Стоит отметить, что на рынке всего несколько игровых мониторов могут похвастаться такой яркостью, но обычно она ниже раза в три. Важно отметить, что на большинстве OLED-панелей яркость меняется в зависимости от количества белых или светлых пикселей на экране, что может вызывать дискомфорт, особенно в насыщенных игровых сценах. Однако ASUS предлагает функцию Uniform Brightness, которая обещает поддерживать постоянный уровень яркости даже при изменении количества белых пикселей на экране. Звучит как идеальный геймерский монитор.
Представлен MiniLED-монитор United Innovation 27M2V-D…
Компания United Innovation пополнила ассортимент мониторов моделью 27M2V-D, которая получила 27-дюймовую …
Представлен 165-Гц монитор Redmi Gaming Display G27Q…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi Gaming Display G27Q, которая обойде…
ASUS представила уникальный игровой монитор ROG Swift PG27AQ…
Новый геймерский монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM имеет диагональ 27 дюймов и используетOLED-дисплей с мак…
Acer представила стильный игровой монитор Predator X34 V…
Компания Acer официально представила свой новый игровой монитор Acer Predator X34 V OLED, который отправи…
Представлен накамерный монитор Lilliput HT5S Ultrahigh…
Компания Lilliput пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5-дюймовой сенсорной моделью Lilliput HT5S…
55-дюймовый монитор Samsung Odyssey Ark подешевел на $1500…
Американское отделение Samsung снизило цену на флагманский геймерский монитор Odyssey Ark, диагональ кото…
Представлен монитор ASUS ProArt Display PA278CGV…
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA278CGV, которая п…
Dell выпустила в продажу уникальный монитор UltraSharp 32 6K…
Ранее в этом году на выставке CES компания Dell анонсировала интересный монитор под названием UltraSharp …
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor