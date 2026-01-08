Satechi представила клавиатуру Slim EX1

Сегодня компания Satechi официально представила две новые беспроводные клавиатуры с перезаряжаемой батареей, которую можно без труда заменить. Несмотря на ультратонкий корпус, как компактная Slim EX1, так и полноразмерная Slim EX3 получили съёмный аккумулятор, размещённый в специальном отсеке на нижней стороне корпуса. Беспроводные клавиатуры с легко заменяемой и при этом перезаряжаемой батареей встречаются крайне редко, особенно в таком тонком форм-факторе, как у Slim EX1 и Slim EX3. В Satechi отмечают, что доступ к литиевому аккумулятору осуществляется после откручивания винта с крестообразной головкой на задней панели и сдвига защитной крышки. Литиевые батареи со временем изнашиваются, и такое конструктивное решение позволяет без проблем заменить аккумулятор, когда его ёмкость заметно снизится.

Помимо этого, обе клавиатуры автоматически переназначают клавиши при работе с macOS или Windows, а также могут одновременно подключаться к 4 устройствам, включая гаджеты под управлением Android и iPadOS. Новинки оснащены тихими клавишами с ножничным механизмом, заряжаются через USB Type-C и обеспечивают до 5 недель автономной работы. Довольно странно, что другие производители не делают так же — всё же клавиатура со съёмной аккумуляторной батареей очень практична в долгосрочной перспективе, плюс аккумуляторную батарею можно продавать в фирменном магазине, что лишь расширит аудиторию конкретного бренда. Стоит взять на заметку.
