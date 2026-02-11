Представлена линейка клавиатур Filum FL-WKB05/15/20/25

Клавиатуры подключаются к компьютеру либо через Bluetooth, либо с помощью USB-передатчика на частоте 2,4 ГГц, что позволяет одновременно использовать их с двумя устройствами. Для питания используется одна батарейка типа AAA, которой хватает на 4–6 месяцев работы без замены. Особенностью серии является встроенный слот для установки дополнительного экрана, например, смартфона или планшета длиной до 25 см, позволяя разместить устройство под удобным углом прямо перед пользователем.
Цветовая палитра включает четыре варианта оформления: розово-белый, мятно-белый, оранжево-белый и серо-белый.