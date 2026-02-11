Представлена линейка клавиатур Filum FL-WKB05/15/20/25

Filum представила новую серию бюджетных клавиатур для дома и офиса, доступную в четырёх цветовых вариациях. Линейка FL-WKB05/15/20/25 выделяется легкостью, энергоэффективностью и стильным дизайном. Модели оснащены полным набором из 102 клавиш, но остаются компактными и эргономичными. Корпус из легкого, но прочного пластика обеспечивает удобство переноски. Для регулирования наклона устройства предусмотрены выдвижные ножки.

Клавиатуры подключаются к компьютеру либо через Bluetooth, либо с помощью USB-передатчика на частоте 2,4 ГГц, что позволяет одновременно использовать их с двумя устройствами. Для питания используется одна батарейка типа AAA, которой хватает на 4–6 месяцев работы без замены. Особенностью серии является встроенный слот для установки дополнительного экрана, например, смартфона или планшета длиной до 25 см, позволяя разместить устройство под удобным углом прямо перед пользователем.

Цветовая палитра включает четыре варианта оформления: розово-белый, мятно-белый, оранжево-белый и серо-белый.
