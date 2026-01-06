HyperX представила клавиатуры Origins

Сегодня на CES 2026 дебютировало новое поколение проводных клавиатур HyperX Origins — и в этот раз компания сделала упор на повышение производительности и расширенные возможности кастомизации. Так, новые Origins 2 и Origins 2 Pro выполнены в 65-процентном формате с высокопрофильными клавишами и получили плату с поддержкой горячей замены переключателей, для которой не требуется пайка. Origins 2 оснащается предсмазанными линейными красными переключателями HyperX и совместима с большинством механических переключателей с 3 и 5 контактами. Версия Pro использует магнитные переключатели с эффектом Холла, при этом HyperX утверждает, что поддерживаются большинство двухконтактных магнитных вариантов, если пользователь захочет заменить их самостоятельно.

Такие переключатели поддерживают привычные для геймеров функции, включая rapid trigger, настраиваемые точки срабатывания через фирменное ПО Ngenuity и технологию SOCD, которая считается спорной, но активно применяется в соревновательном гейминге. Помимо самих переключателей, клавиатуры предлагают интересные возможности внешней кастомизации. Если стандартный чёрный корпус вокруг клавиш не устраивает, его можно снять с помощью встроенного инструмента и заменить на альтернативный вариант, который HyperX будет продавать отдельно, либо распечатать самостоятельно, воспользовавшись официальными 3D-файлами, которые появятся на платформе Printable. Выглядит очень привлекательно.
Samsung выпустила универсальную клавиатуру…
Samsung представила компактную клавиатуру без цифрового блока, которую можно использовать с телефоном, пл…
Обзор Rapoo 9320M White. Набор беспроводной периферии в бело…
На прошлой неделе проводили тестирование нескольких мониторов, особенностью которых было исполнение в бел…
Keychron представила механическую клавиатуру из дерева…
Компания Keychron официально расширяет линейку своих беспроводных механических клавиатур и выпускает K2 H…
Обзор Rapoo V520. Игровая клавиатура с оптическими переключа…
Механическая клавиатура Rapoo V520 оснащена оптическими переключателями в 50 миллионов кликов, выполнена …
Keychron представила клавиатуру Q2 HE 8K…
Некоторое время назад компания Keychron представила первые клавиатуры обновлённой линейки Q с частотой оп…
Обзор RAPOO 9350S WHITE. Белый беспроводной комплект из клав…
На прошлой неделе мы проводили тестирование белого комплекта периферии RAPOO 9320M WHITE, сегодня продолж…
Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo 8210MНабор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo 8210M
Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500MБеспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M
Обзор Razer BlackWidow V4 Pro. Топовая механическая клавиатура 2025 годаОбзор Razer BlackWidow V4 Pro. Топовая механическая клавиатура 2025 года
Обзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игрОбзор SVEN KB-G8900. Доступная механическая клавиатура для игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor