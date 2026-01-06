HyperX представила клавиатуры Origins

Сегодня на CES 2026 дебютировало новое поколение проводных клавиатур HyperX Origins — и в этот раз компания сделала упор на повышение производительности и расширенные возможности кастомизации. Так, новые Origins 2 и Origins 2 Pro выполнены в 65-процентном формате с высокопрофильными клавишами и получили плату с поддержкой горячей замены переключателей, для которой не требуется пайка. Origins 2 оснащается предсмазанными линейными красными переключателями HyperX и совместима с большинством механических переключателей с 3 и 5 контактами. Версия Pro использует магнитные переключатели с эффектом Холла, при этом HyperX утверждает, что поддерживаются большинство двухконтактных магнитных вариантов, если пользователь захочет заменить их самостоятельно.

Такие переключатели поддерживают привычные для геймеров функции, включая rapid trigger, настраиваемые точки срабатывания через фирменное ПО Ngenuity и технологию SOCD, которая считается спорной, но активно применяется в соревновательном гейминге. Помимо самих переключателей, клавиатуры предлагают интересные возможности внешней кастомизации. Если стандартный чёрный корпус вокруг клавиш не устраивает, его можно снять с помощью встроенного инструмента и заменить на альтернативный вариант, который HyperX будет продавать отдельно, либо распечатать самостоятельно, воспользовавшись официальными 3D-файлами, которые появятся на платформе Printable. Выглядит очень привлекательно.