ASUS представила компактный Zenfone 9

В то время как большинство производителей телефонов отказались от производства компактных смартфонов, ASUS противостоит этой тенденции и продолжает выпуск Zenfone 9. Телефон на базе Android может иметь небольшой 5,9-дюймовый дисплей, но под капотом у него лучшее в своем классе аппаратное обеспечение для флагмана 2022 года. 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung имеет разрешение 2400 x 1800 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Задняя сторона выполнена из поликарбоната, а передняя покрыта стеклом Gorilla Glass Victus. Учитывая, что Zenfone 9 обладает первоклассными характеристиками, ASUS пошла дальше и добавила защиту от пыли и воды IP68. Snapdragon 8 Plus Gen 1 обеспечивает столь необходимую производительность, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

ASUS также будет продавать версию высшего уровня с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, но весьма вероятно, что этот вариант Zenfone 9 будет продаваться в ограниченных регионах. Что касается камеры, ASUS заявляет, что основной задний 50-мегапиксельный датчик был значительно улучшен и оснащен миниатюрной системой стабилизации. Дополнительный модуль на задней панели может делать сверхширокоугольные снимки с максимальным разрешением 12 Мп. Что касается лицевой стороны, то ее занимает сенсор на 12 Мп. Зарядка будет осуществляться через один порт USB-C, и, в отличие от многих других производителей, ASUS включает в комплект поставки блок питания на 30 Вт.