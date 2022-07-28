ASUS представила компактный Zenfone 9

В то время как большинство производителей телефонов отказались от производства компактных смартфонов, ASUS противостоит этой тенденции и продолжает выпуск Zenfone 9. Телефон на базе Android может иметь небольшой 5,9-дюймовый дисплей, но под капотом у него лучшее в своем классе аппаратное обеспечение для флагмана 2022 года. 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung имеет разрешение 2400 x 1800 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Задняя сторона выполнена из поликарбоната, а передняя покрыта стеклом Gorilla Glass Victus. Учитывая, что Zenfone 9 обладает первоклассными характеристиками, ASUS пошла дальше и добавила защиту от пыли и воды IP68. Snapdragon 8 Plus Gen 1 обеспечивает столь необходимую производительность, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

ASUS также будет продавать версию высшего уровня с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, но весьма вероятно, что этот вариант Zenfone 9 будет продаваться в ограниченных регионах. Что касается камеры, ASUS заявляет, что основной задний 50-мегапиксельный датчик был значительно улучшен и оснащен миниатюрной системой стабилизации. Дополнительный модуль на задней панели может делать сверхширокоугольные снимки с максимальным разрешением 12 Мп. Что касается лицевой стороны, то ее занимает сенсор на 12 Мп. Зарядка будет осуществляться через один порт USB-C, и, в отличие от многих других производителей, ASUS включает в комплект поставки блок питания на 30 Вт.
Vivo X80 и X80 Pro выходят в мировую продажу…
Компания Vivo начала принимать заказы на смартфоны X80 и X80 Pro в Малайзии по цене от 800 и от 1145 долл…
Xiaomi Smart Band 7 представили в Европе …
Компания Xiaomi выпустила в Европе умный браслет Xiaomi Mi Band 7, который вышел в Китае еще месяц назад.…
Первые тесты смартфона iQOO 9T в Geekbench 5…
В Geekbench засветился смартфон iQOO 9T, а также были раскрыты его основные характеристики. В листинге, у…
realme запускает смартфон GT Neo 3 Naruto в стиле аниме…
Китайский производитель realme начал принимать в Китае предварительные заказы на специальную версию смарт…
Стали известны параметры смартфона Redmi K50S Pro…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о еще не представленном смартфоне Redmi K50S Pro, который появ…
Смартфон Google Pixel 6a оценен в 450 долларов…
Компания Google раскрыла цены на смартфон Pixel 6a, представленный несколько дней назад. Итак, на домашне…
Смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho получил обновление програм…
Samsung начала выпуск нового обновления программного обеспечения для версии смартфона Galaxy A12 Nacho, к…
Ремонт экрана Huawei Mate Xs 2 стоит 770 долларов…
Компания Huawei объявила цены на ремонт гибкого смартфона Mate Xs 2, главной особенностью которого стал о…
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor