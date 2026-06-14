Представлен 360-Гц монитор AOC Q27G4SLM6/WS

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4SLM6/WS, которая базируется на 27-дюймовой матрице Fast IPS- с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED, кадровой частотой 360 Гц, временем отклика GtG 1 мс, яркостью SDR 450 нит и в HDR 700 нит (пиковая яркость 1200 нит), контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 310 долларов.

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