ASUS представила монитор ROG Strix XG43UQ Xbox Edition

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG43UQ Xbox Edition.

ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition - это 43-дюймовый монитор с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Новинка обеспечивает частоту обновления 144 Гц и поддерживает DisplayHDR 1000. Время отклика составляет 1 мс. Монитор оптимизирован для консолей Xbox Series X / S. VA-панель имеет антибликовую поверхность.

В ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition есть функция Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync. Модель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. Задняя панель окрашена в белый цвет и оснащена двумя портами HDMI 2.1 и разъемом DisplayPort 1.4.

Монитор ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition будет выпущен в октябре 2021 года. Ориентировочная цена 1399 долларов.