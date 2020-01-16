ASUS представила монитор VA27EHEY семейства Eye Care с 27-дюймовым экраном

Представлен игровой монитор ASUS VA27EHEY семейства Eye Care с 27-дюймовым экраном. Разрешение составляет 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления — 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. К услугам любителей игр — набор фирменных средств GamePlus. Предусмотрена технология Adaptive-Sync и системы Flicker-free и Low Blue Light, которые избавляют от мерцания и сокращают интенсивность синего цвета подсветки. О стоимости монитора ASUS VA27EHEY Eye Care пока не сообщается.