ASUS представила монитор игрового уровня VP228QG

Компания ASUS показала 21,5-дюймовый монитор игрового уровня VP228QG с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Яркость устройства составляет 250 кд/м2, а контрастность 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 градусов. В мониторе реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, а также системы Flicker Free устраняющая мерцание и Blue Light Filter, которая способствует сокращению интенсивности синего цвета подсветки. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-Sub. Приобрести новинку можно за 200 долларов США.