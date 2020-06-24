ASUS представила новую технологию активного шумоподавления AI Mic

ASUS представила технологию шумоподавления для своих микрофонов. Компания заявляет, что новая технология позволяет уменьшить посторонние звуки до 95%. Микрофоны компании ASUS оснащены специальным процессором с искусственным интеллектом. ASUS AI Mic удаляет фоновые голоса, музыку и шум транспорта - поэтому он идеально подходит для использования на вечеринках в локальной сети, в интернет-кафе или в поездах, автобусах и метро. Новой технологией уже оснащены игровые гарнитуры компании ASUS ROG Strix Go 2.4, ROG Theta 7.1, ROG Strix Go, а также у компании есть специальный адаптер для микрофона ASUS AI.