ASUS представила очередной монитор VP228HE игрового уровня

Компания ASUS представила игровой монитор VP228HE с временем отклика в 1 мс. Аппарат получил 21,5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Яркость устройства обеспечивает 200 кд/м2, а контрастность 100 000 000:1. В мониторе реализованы две функции, предназначенные для любителей компьютерных игр-отображение перекрестия прицела и таймер, а также средства минимизации мерцания экрана и уменьшения интенсивности синего света подсветки. Монитор оборудован интерфейсами HDMI и D-Sub. О стоимости новинки пока не сообщается.