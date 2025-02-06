ASUS представила смартфон 12 Ultra

Как и ожидалось ранее, смартфон ASUS 12 Ultra, который сегодня официально представили, представляет собой переработанный ROG Phone 9 Pro без ярко выраженной геймерской направленности. Он оснащён большим экраном, мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и уникальной системой стабилизации основной камеры. Собственно, ASUS использовала тот же подход с Zenfone 11 Ultra, который был хорошим устройством, но не смог выделиться среди множества других крупных Android-смартфонов. Как и подобает устройству с игровыми корнями, Zenfone 12 Ultra получил мощный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку до 15 Вт по стандарту Qi 1.3 — поддержки Qi2 здесь нет. Экран диагональю 6,78 дюйма выполнен по технологии LTPO с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, а его разрешение 1080p кажется немного заниженным для такой большой панели.

Кроме того, как и большинство современных флагманов, Zenfone 12 Ultra щедро снабжён функциями на базе ИИ. Здесь есть интеллектуальное шумоподавление при видеозаписи, семантический поиск в галерее, транскрибация голосовых заметок и автоматическое создание краткого содержания документов. Однако ключевая особенность 12 Ultra — это его усовершенствованная система стабилизации изображения. Она сочетает аппаратную коррекцию с обновлённым алгоритмом электронной стабилизации. В предыдущих моделях это была действительно полезная функция, позволяющая значительно сглаживать дрожание камеры.
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