ASUS представила уникальный игровой монитор ROG Swift PG27AQDM

Новый геймерский монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM имеет диагональ 27 дюймов и используетOLED-дисплей с максимальным разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая максимальную частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс и совместимость с технологией NVIDIA G-Sync. Но самое интересное заключается в том, что в игровом мониторе ASUS ROG Swift PG27AQDM установлена новая специальная система охлаждения, которая позволяет управлять температурой внутри корпуса. Чтобы лучше распределять тепло, внутри дисплея установлены более крупные воздуховоды для оптимизации воздушного потока. Более того, для управления уровнем питания ASUS ROG Swift PG27AQDM использует специальную функцию интеллектуальной оптимизации напряжения, которая обеспечивает постоянную яркость каждого пикселя, управляя напряжением, подаваемым на дисплей.

Для реализации этой функции ASUS тесно сотрудничала с неизвестным производителем дисплейных панелей, чтобы оценить уровни между яркостью OLED, уровнем напряжения и температурой эксплуатации. Затем создаётся интеллектуальный алгоритм для оптимизации напряжения на основе изменений температуры, чтобы обеспечить однородность яркости на всём дисплее. И ещё одной функцией новинки является антибликовое микротекстурное покрытие, которое помогает уменьшить количество отражений от окружающих источников света и делает изображение более приятным для глаз. Безусловно, это частично маркетинг и уловки, но звучит круто.