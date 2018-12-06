ASUS представила в России смартфон ZenFone Max Pro (M2)

В России представлен новый смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) с 6,3-дюймовым экраном. Разрешение аппарата составляет 2280 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 4 Гбайт ОЗУ. В двойной тыльной камере используется 12-Мп сенсор Sony IMX 486 и дополнительный 5-Мп сенсор. Разрешение фронтальной камеры равно 13 Мп. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 5000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n, модем LTE, чип NFC и разъем Micro-USB. Новинка уже доступна для предзаказа по цене от 17 990 рублей.