ASUS продемонстрировали игровую гарнитуру TUF Gaming H5

Гарнитура TUF Gaming H5 завершает список новых периферийных устройств с большой долговечностью и комфортом. Его оголовье из нержавеющей стали добавляет прочности в одну из основных областей, придавая гарнитуре более привлекательный вид. Легкая конструкция удобна для ношения для более длинных игровых сессий, которые в противном случае проверяли бы вашу выносливость. В каждой чашке установлены 50-миллиметровые динамики Essence, которые поддерживают камерой герметичной, которая улучшает качество звука. Наушники имеют съемный кабель и аналоговый микрофон. Гарнитура подключается к через стандартный 3,5-мм аудиоразъем, обеспечивая широкую совместимость со всеми вашими устройствами. Для большего погружения, вы можете подключить прилагаемый USB-адаптер, чтобы включить виртуальный объемный звук.